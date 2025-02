Mistermovie.it - Mister Movie | L’ultimo film di Gene Hackman, del 2004 Due candidati Per una Poltrona

Leggi su Mistermovie.it

La scomparsa di, celebre attore e icona del cinema, ha lasciato sgomenti sia l'industria cinematografica che i suoi numerosi ammiratori in tutto il mondo. I suoi resti, insieme a quelli della moglie e del loro cane, sono stati ritrovati nella loro abitazione in New Mexico. L'attore aveva 95 anni.Dueper unaconDopo un'illustre carriera durata decenni,aveva deciso di ritirarsi dalle scene più di vent'anni fa. Il suo ultimo, "Dueper una" (), segnò la fine della sua attività cinematografica, dopo la quale si dedicò alla scrittura, pubblicando diversi romanzi e conducendo una vita riservata a Santa Fe.Dotato di una statura imponente di 1,88 m e di una presenza scenica inconfondibile,si distingueva per la sua capacità di interpretare personaggi complessi, spesso autoritari e moralmente ambigui.