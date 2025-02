Mistermovie.it - Mister Movie | La Diretta Streaming dei 31esimi Screen Actors Guild Awards

Leggi su Mistermovie.it

: una notte di stelle su NetflixLa prestigiosa cerimonia dei2025 ha illuminato Hollywood, riunendo i più grandi talenti del cinema e della televisione. L'evento, giunto alla sua 31ª edizione, ha visto come padrona di casa l'attrice Kristen Bell, che ha accolto le star sul palco per celebrare le migliori performance attoriali dell'anno.Kristen Bell guida la 31ª edizione dei SAGPer il secondo anno consecutivo, i SAGsono stati trasmessi in esclusiva su Netflix, con ladell'evento che è iniziata il 24 febbraio 2025 alle 01:00 ora italiana. Questa collaborazione segna un'importante evoluzione nella distribuzione delle premiazioni cinematografiche, offrendo agli spettatori di tutto il mondo la possibilità di seguire la serata in tempo reale sulla piattaforma di