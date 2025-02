Mistermovie.it - Mister Movie | Krysten Ritter si unisce al cast di Dexter: Resurrection: ecco il suo ruolo

Il mondo disi espande nuovamente con, il nuovo capitolo della saga che riporta sullo schermo Michael C. Hall nei panni diMorgan.La celebre attrice di Jessica Jones interpreterà un personaggio enigmaticoLa serie, in arrivo a giugno, vedrà il ritorno di numerosi volti noti, tra cui David Zayas neldi Angel Batista, James Remar come Harry Morgan e Jack Alcott nei panni di Harrison Morgan. Tuttavia, una delle novità più interessanti riguarda l'ingresso neldi, nota per le sue interpretazioni intense e sfaccettate.Chi è Mia Lapierre? Il nuovo volto oscuro della serieSecondo quanto riportato da Deadline,interpreterà Mia Lapierre, una sommelier di fama mondiale che cela un lato oscuro. Il suo personaggio potrebbe rivelarsi una nuova e pericolosa serial killer, capace di sfidarein modi inaspettati.