Mister Movie | Kathleen Kennedy smentisce le voci sul ritiro da Lucasfilm

Negli ultimi giorni si sono diffuse speculazioni riguardo al presuntodi, attuale presidente di, alimentando un'ondata di discussioni tra i fan di Star Wars. Tuttavia, la stessaha deciso di intervenire per chiarire la situazione, confermando che le notizie circolate sono infondate e frutto di un'errata interpretazione della normale pianificazione aziendale.: "Non mi sto ritirando da"In una recente intervista rilasciata a Deadline,ha ribadito con fermezza che non ha alcuna intenzione di ritirarsi a breve. La produttrice ha affermato che si tratta semplicemente di un processo di pianificazione della successione, una pratica comune in una grande azienda come."Voglio dirlo forte e chiaro: non mi sto ritirando.