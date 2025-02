Mistermovie.it - Mister Movie | James Cameron pronto alla cittadinanza neozelandese dopo la rielezione di Donald Trump

Il celebre regista, noto per i suoi successi cinematografici come Titanic e Avatar, ha recentemente dichiarato che la suaè ormai "imminente". La decisione arriva in seguitodipresidenza degli Stati Uniti, evento che ha spintoa compiere questo passo, definendolo "qualcosa per cui ho lavorato e per cui ho dovuto sacrificarmi".Le critiche diagli Stati Uniti e ladiDurante un'intervista con Stuff NZ,ha espresso il suo crescente disappunto verso l'attuale situazione politica americana, sottolineando come il Paese si stia allontanando dai suoi valori fondamentali."Vedo un allontanamento da tutto ciò che è decente. L'America non rappresenta nulla se non i suoi valori storici, ma sta rapidamente svuotando il proprio significato per interessi personali.