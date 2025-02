Mistermovie.it - Mister Movie | Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jamie Campbell Bower e Eddie Marsan nel cast della terza stagione

Leggi su Mistermovie.it

Prime Video ha ufficialmente annunciato l’ingresso diednelde Il: Glidel. La serie fantasy, basata sull’universo creato da J.R.R. Tolkien, è attualmente in pre-produzione e le riprese inizieranno in primavera presso gli Shepperton Studios nel Regno Unito.Nuove aggiunte ale ruoli assegnati ne Il: GlidelL’attore, noto per il suo ruolo di Vecna in Stranger Things, si unirà alprincipaleserie, mentre, interprete di numerosi film di successo, avrà un ruolo ricorrente. Questi nuovi ingressi promettono di arricchire ulteriormente la narrazione, aggiungendo profondità ai personaggi e al mondo di Glidel