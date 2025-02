Mistermovie.it - Mister Movie | Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, Data di Uscita Posticipata al 2027

L'attesa per "The Lord of the Rings: The Hunt For" si prolunga. Il regista Andy Serkis, celebre per la sua interpretazione dinella trilogia originale, ha recentemente confermato che ladiè stata spostata di un anno.Andy Serkis conferma il rinvio dell'del filmInizialmente previsto per dicembre 2026, il film arriverà nelle sale solo a dicembre. Serkis ha spiegato che le riprese inizieranno nel 2025, dopo un lungo processo di scrittura e preparazione.Il nuovo film "The Lord of the Rings: The Hunt For" posticipato alUnoaspetti più discussi di questo nuovo capitolo della saga è il possibile ritorno di attori storici come Viggo Mortensen (Aragorn), Ian McKellen (Gandalf) e Orlando Bloom (Legolas). Serkis e la sceneggiatrice Philippa Boyens hanno dichiarato che stanno cercando di coinvolgere gli attori originali, utilizzando avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e trucco digitale per adattare il loro aspetto al periodo temporale del film.