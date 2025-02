Mistermovie.it - Mister Movie | Il futuro di Mad Max: The Wasteland resta incerto secondo George Miller

Dopo il clamoroso ritorno della saga con Mad Max: Fury Road nel 2015,ha scelto di esplorare un altro angolo del suo universo post-apocalittico con Furiosa, prequel uscito nel 2024 con Anya Taylor-Joy nel ruolo che fu di Charlize Theron.Il regista non esclude il film, ma ha altre prioritàTuttavia, nonostante l'entusiasmo della critica, il film non ha ottenuto il successo sperato al botteghino, mettendo in dubbio il destino del prossimo capitolo della saga, Mad Max: Theha già una sceneggiatura, ma non sa se il film si faràIn un'intervista rilasciata a Vulture,ha rivelato di avere già una sceneggiatura per Mad Max: The, ma di non sapere se il film verrà mai realizzato. Il regista australiano ha spiegato di avere molte idee e progetti su cui lavorare e che un eventuale sesto capitolo della saga non è tra le sue priorità attuali.