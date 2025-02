Mister Movie | I Peccatori | Trailer Ufficiale 2

Leggi su Mistermovie.it

La notte appartiene ai. #I, dal 17 aprile al cinema.Dal regista Ryan Coogler - autore di "Black Panther" e "Creed" - e con protagonista Michael B. Jordan, arriva una nuova interpretazione della paura: ‘I’. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma li scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. "Continua a ballare con il diavolo. un giorno ti seguirà fino a casa". Scritto e diretto dal regista candidato all'Oscar® Ryan Coogler, "I" ha come protagonista Michael B. Jordan (i franchise di "Black Panther" e "Creed") in un doppio ruolo, al fianco della candidata all'Oscar® Hailee Steinfeld ("Bumblebee", "Il Grinta"), Jack O'Connell ("Ferrari"), Wunmi Mosaku ("Passenger"), Jayme Lawson ("The Woman King"), Omar Benson Miller ("True Lies") e Delroy Lindo ("Da 5 Bloods – Come fratelli").