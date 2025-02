Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 2025: svelata la data della finale

Leggi su Mistermovie.it

La diciottesima edizione delsta per giungere al termine, accendendo l'entusiasmo dei telespettatori e aumentando la tensione tra i concorrenti.Il reality si avvicina all'atto conclusivoDurante la diretta del 6 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha finalmente dissipato ogni dubbio, annunciando laufficiale. Le ipotesi che circolavano nei giorni precedenti indicavano diverse possibilità, tra cui il 17 o il 24 marzo, ma ora ilo è stato risolto.Quando andrà in onda laNel corsopuntata, Signorini ha confermato che l'epilogo del reality avverrà lunedì 31 marzo. Questo annuncio ha avuto un impatto immediato sui concorrenti, che ora sono più che mai consapevoli di dover affinare le proprie strategie per arrivare fino in fondo.