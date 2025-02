Mister Movie | Final Destination Bloodlines | Teaser Trailer Ufficiale

Leggi su Mistermovie.it

Sfuggire alla morte è il vero pericolo., dal 15 maggio al cinema. #IlFilmIl nuovo capitolo del sanguinoso franchise horror di successo della New Line Cinema, riporta il pubblico all’origine del malvagio senso di giustizia della Morte in “”. Tormentata da un violento incubo ricorrente, Stefanie torna a casa dal college per rintracciare l'unica persona in grado di interrompere un ciclo mortale che coinvolge i membri della sua famiglia, e salvarli dalla macabra fine che inevitabilmente li attende. Fanno parte del cast di “” Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd.Il film è diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky.