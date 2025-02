Mister Movie | F1 | Dietro le quinte

Leggi su Mistermovie.it

"F1 è il film sulle corse più autentico di sempre" - Lewis Hamilton, Produttore. #F1IlFilm, dal 26 giugno al cinema.Da Apple Original Films e dai filmmakers di Top Gun: Maverick arriva F1®, con protagonista Brad Pitt per la regia di Joseph Kosinski. Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il pluricampione pilota di Formula 1® Lewis Hamilton, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Chad Oman.L’attesissimo film sulla Formula 1® ha come protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota di F1® che ritorna alle corse, affiancato da Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all’APXGP, una squadra di fantasia sulla griglia di partenza. Nel film, girato durante i weekend dei Grand Prix, la squadra di Pitt e Idris si trova a fronteggiare i veri titani dello sport.Fanno parte del cast di F1® anche Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.