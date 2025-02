Mistermovie.it - Mister Movie | Ella Purnell e il fastidio sul set di Fallout: “Il mio dito è la rovina della mia vita”

Leggi su Mistermovie.it

, protagonista dseriedi Prime Video, ha recentemente raccontato un aspetto inaspettatamente frustrante del suo ruolo. L'attrice, che interpreta Lucy MacLean, ha ammesso di avere difficoltà nel recitare con unfinto amputato, una caratteristica fondamentale del suo personaggio.L'attrice disvela un curioso problema sul setDurante un evento al Fan Expo,ha espresso il suo disagio in maniera ironica, confessando che ilfinto rappresenta una delle sfide più grandi per lei. "È la cosa peggiore", ha dichiarato, sottolineando quanto sia scomodo girare le scene con questa particolare protesi.Il timore di essere etichettata per i suoi ruoliUn aspetto curioso dsituazione riguarda il fatto cheabbia già interpretato un personaggio con unamputato: Jinx in Arcane, popolare serie animata di Netflix.