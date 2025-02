Mister Movie | E POI SI VEDE | Trailer ufficiale

Leggi su Mistermovie.it

Tre case, tre ragazzi, lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione; Fabrizio, avvocato sulla carta ma non praticante nella vita, tenta di superare l’ennesima prova statale e Luca che da quando è nato ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, fin quando le cose non prenderanno una piega inaspettata. I Sansoni, fratelli nella vita e nel lavoro, reduci dal successo del ‘PrimaFestival’ a ‘Sanremo 2025’, sono due attori e comici siciliani, già campioni del web con milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali ma anche protagonisti di numerosi programmi televisivi come ’Striscia la Notizia’ e di due tour nazionali nei teatri italiani.