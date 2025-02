Ilrestodelcarlino.it - Missione Formula 1. Tajani lancia la corsa: "Vogliamo tenere il Gp". Panieri: "Vetrina globale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’impresa resta difficile; ma da oggi Imola ha un nuovo alleato. "Tutto quello che si può fare per sosl’immagine dell’Italia lo facciamo", assicura parlando della trattativa peril Gp di F1 in città a partire dal 2026 il vicepremier Antonio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che ieri alla Farnesina ha tenuto a battesimo il calendario eventi 2025 del circuito. "Lavoreremo per otil miglior risultato possibile", le parole di, che potrebbe essere presente alla gara di maggio: "Vediamo, dipende dalla situazione internazionale. Se riesco, ci sarò molto volentieri". Fin qui le dichiarazioni a margine dell’evento di presentazione del calendario 2025 dell’Enzo e Dino Ferrari. Ma anche durante la conferenza stampa alla Farnesina, che attraverso l’Istituto per il Commercio con l’Estero sostiene ogni anno il Gp di F1 con cinque milioni di euro, il legame con il Santerno sembra forte.