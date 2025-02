Formiche.net - Missili ipersonici per l’esercito Usa. Quando arriveranno

Leggi su Formiche.net

Dopo un lungo ritardo dovuto alle difficoltà nei test,degli Stati Uniti prevede di fornire un sistema d’arma ipersonico a lungo raggio alla prima unità entro la fine dell’anno fiscale 2025, secondo quanto dichiarato a Defense News da funzionario del Pentagono. Una data che, comunque, rimane ben lontana dall’obiettivo iniziale del, che era quello di fornire i primi esemplari operativi alle unità prescelte (la 1st Multi-Domain Task Force, il 5th Battalion, il 3rd Field Artillery Regiment e la 17th Field Artillery Brigade) entro l’autunno del 2023. Tuttavia, il processo ha subito continui ritardi a causa di test abortiti nello stesso anno della deadline, non dovuti a problemi con il missile stesso quanto alle difficoltà legate all’attivazione del sistema di lancio.La necessità di testare l’arma in condizioni reali era considerata essenziale per garantirne la sicurezza, l’efficacia e l’affidabilità prima del dispiegamento, come dichiarato dall’allora responsabile degli approvvigionamenti delDoug Bush.