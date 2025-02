Universalmovies.it - Minecraft | Una serie di poster dal film live-action

Manca poco più di un mese dal lancio nelle sale di Un, e Warner Bros sta intensificando la campagna promozionale.In unapost-social diffusi nelle ultime ore, infatti, lo studios ha presentato iufficiali delle varie catene cinematografiche premium americane (IMAX, RealD, ScreenX e 4DX). I varisono stati poi ovviamente ricondivisi sulle varie piattaforme delle catene stesse.Unapproderà nelle nostre sale a partire dal 3 aprile, in contemporanea con la release USA (4 aprile), e porterà in sala il fantastico universo videoludicoaccompagnato da un cast capitanato da Jack Black e Jason Momoa.UnTrailerUnNote di ProduzioneLa regia di Unè stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018.