Minecraft | Il folle trailer finale del film con Jack Black

Warner Bros. Pictures ha da poco diffuso da poco ildi Un, l’adattamento live-action del celebre videogame.Il nuovo(anche nella versione italiana) arriva in rete a poco più di un mese dal lancio nelle nostre sale, fissato per il 3 aprile. Inoltre, Warner Bros. Entertainment Italia è lieta di annunciare che Mara Maionchi e Lazza faranno parte del team delle voci italiane di “Un”. Mara Maionchi, produttrice discografica e volto televisivo amato dal pubblico, presterà la propria voce alla malefica Malgosha. Lazza, tra gli artisti musicali più ascoltati d’Italia, doppierà invece l’irriverente Generale Chungus.UnI Poster PremiumUnNote di ProduzioneLa regia di Unè stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018.