Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte e pugni alla compagna incinta, arrestato 20enne

Bologna, 28 febbraio 2025 –in testa, offese, umiliazioni edi, tra cui “Ti uccido”, “Ti rovino”,. Scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un ventenne. I carabinieri della stazione di Borgo Panigale (Bologna) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamentoragazza, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, nei confronti del presunto responsabile, un cittadino sulla ventina d’anni, indagato dProcura di Bologna per atti persecutori commessi nei confronti della, in dolce attesa. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, su richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini.