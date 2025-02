361magazine.com - Milly Carlucci torna a maggio su RaiUno con un varietà pre-‘Ballando con le Stelle’

Leggi su 361magazine.com

tornerà il venerdì sera in onda a partire dal 9con un nuovoche precederà il celebre Ballando con le Stelle Bocciato dalla Rai Il cantante mascherato,tornerà in tv in primavera con unche precederà Ballando con le Stelle. In pratica, come ha svelato TvBlog, si tratta di una grande festa per celebrare in tv i vent’anni della trasmissione condotta dasuin prime time il sabato sera, che ripartirà in autunno.Ecco cosa ha svelato TvBlog: “tornerà in video con un programma che ripercorrerà i sentieri tersicorei di Ballando con le stelle. Partirà proprio dalle basi del suo show principe il nuovo progetto televisivi di. Anzi sarà una grande festa del celebre show di Rai1 che in autunno celebrerà i suoi primi vent’anni.