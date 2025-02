Tvzap.it - Milly Carlucci, fan al settimo cielo: l’annuncio ufficiale su “Ballando”

News Tv. Una nuova edizione dicon le stelle è prevista prima dell'autunno. La Rai ha approvato un'edizione extra, celebrativa, per i 20 anni del programma che andrà in onda prima del prossimo autunno. Ci saranno come, Paolo Belli, ma non tutti i protagonisti che siamo abituati a vedere. Cosa sappiamo sull'edizione speciale dicon le stelle 2025? "con le stelle 2025", arriva una nuova edizione a maggioSecondo quanto anticipa TvBlog, una nuova edizione dicon le stelle andrà in onda a partire dal 9 maggio 2025. Una novità assoluta considerando che solitamente il programma diva in onda a partire da settembre.