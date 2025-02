Dilei.it - Millie Bobby Brown copia Gwyneth Paltrow: l’abito nude tempestato di perline

Leggi su Dilei.it

è oggi una giovane donna sposata, e se la maggior parte di noi la ricorda ancora bambina in Stranger Things, è anche vero che Undici è un capitolo (importante) del suo passato destinato a essere chiuso ben presto con la stagione conclusiva della serie di successo targata Netflix. Ma la, che ha sposato il figlio di Jon Bon Jovi, Jake, è spesso stata travolta dalle polemiche proprio per il suo desiderio di voler apparire più grande agli occhi del mondo. Alla première di The Electric State a Madrid, ha persino “to” – o, meglio, omaggiato? – il meraviglioso abito cheha indossato nel lontano 1998. Enon era ancora nemmeno nata.indossa lo stesso abito diè sempre stata ispirata dalla moda: l’abbiamo vista crescere (la prima stagione di Stranger Things è andata in onda nel 2016) e soprattutto l’abbiamo osservata sui red carpet.