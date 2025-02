Milano tensione al Liceo Carducci | le felpe Acab e le scritte sui muri contro la polizia e il preside

Leggi su Open.online

delclassicodisono stati imbrattati nella notte da un gruppo di studenti, con insulti al dirigente scolastico Andrea Di Mario e alle forze dell’ordine. L’atto vandalico – scrive il Corriere della Sera – arriva dopo l’invio di una circolare, diramata dal, che stigmatizzava la scelta di alcuni studenti di stamparecon il nome delassociato alla scritta «1312», ovvero All Cops Are Bastards (Tutti i poliziotti sono bastardi). «Un messaggio aggressivo, ostile e discriminatorio, dai più senza nemmeno domandarsi se fosse lecito, o addirittura senza farci nemmeno caso», spiega il dirigente nella circolare inviata a studenti e genitori, accompagnata – precisa Il Giorno – anche da una diffida formale. «In caso il nome dell’istituto venisse associato a immagini e/o slogan assolutamente non condivisibili – si legge -, la scuola procederà con formale diffida, riservandosi di adire le vie legali, a tutela dell’immagine e dell’onorabilità dell’Istituzione scolastica».