Ilgiorno.it - Milano, nuovo hotel di lusso in Galleria Ciro Fontana: come sarà. Alle casse del Comune 43 milioni

Leggi su Ilgiorno.it

– Il palazzo comunale diè stato aggiudicato a Sinas. Il complesso monumentale affacciato sullaVittorio Emanuele Il, che finora ha ospitato uffici dell’amministrazione,riqualificato per ospitare undi. Il gruppo alberghiero infatti ha vinto il bando del Demanio con un progetto di ristrutturazione per l’ampliamento del Sina The Gray di via San Raffaele 6, boutique-dia pochi passi dal Duomo, e verserà al, in cambio della concessione per 36 anni, oltre 43di euro: cioè oltre 1,2di euro all’anno. È il risultato dell’asta all’incanto di ieri mattina negli uffici del Demanio in via Larga. Due i candidati che hanno presentato offerta per l’edificio, da una base d’asta di 1,150di euro all’anno (550 euro al metro quadro): Sinas e Aries Group.