Ilgiorno.it - Milano, non si fermano all’alt e fuggono in contromano: inseguimento ad alta tensione coi Falchi

– Due giovani di 20 e 22 anni di origine romena sono stati arrestati dopo unper le strade di, tallonati da una pattuglia di motociclisti deidella polizia locale. I due sono stati fermati per un controllo in via Ripamonti: inizialmente il veicolo ha accostato ma mentre gli agenti stavano scendendo dalle moto l’auto è ripartita a tutta velocità. Nerviano, rubano un’auto e rapinano una farmacia. Poi scatta un folle: fermati e arrestati a Lainate A quel punto è iniziato una tutta velocità che si è concluso quando la macchina è entratain una strada a senso unico e lì ha dovuto inchiodare. Conducento e passeggero sono stati raggiunti daie arrestati per resistenza in soccorso. Non è chiaro perché non si siano fermati, dato che a loro carico, a parte questo episodio, non risulta nessun precedente e che patente e documenti erano regolari.