Milano liceo imbrattato contro il preside Gli studenti | Un gesto violento di pochi Convocato un consiglio d’istituto urgente – Il video

Leggi su Open.online

«Quelle scritte sono violente. Ci dissociamo». Così glie le studentesse delclassico Carducci direagiscono all’atto vandalico che ha colpito l’istituto, undi sfregiola decisione delAndrea Di Mario di vietare la diffusione delle felpe con la scritta «1312», acronimo di «All Cops Are Bastards» (Tutti i poliziotti sono bastardi). Le mura dell’istituto sono state imbrattate con pesanti insulti rivolti direttamente al dirigente. «Non ce ne frega un ca**o della tua diffida», si legge ancora davanti all’ingresso dell’istituto. «Vediamo come ridipingi i vetri». E ancora: «Di Mario succhiap***e». La reazione della maggioranza degli, però, è netta: si dissociano e prendono le distanze dal. Non si conoscono ancora gli autori delcredono che sia stato qualcuno che non c’entra con la scuola: «Non credo che a qualcuno di esterno possa interessare reagire così violentemente per delle felpe degli», osserva una studentessa.