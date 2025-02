Ilgiorno.it - Milano, il passante ferroviario chiude per un mese: quando e le linee coinvolte

– Ildiresterà chiuso quasi unper alcuni lavori di manutenzione e sostituzione dei binari. Accadrà in estate, per l’esattezza tra il 28 luglio e il 24 agosto del 2025. A ribadire la necessità di sospendere la circolazione lungo i binari che corrono nel sottosuolo della città sono stati, ieri, i rappresentanti di Trenord e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), presenti alla seduta della quinta commissione del Consiglio regionale, insieme a quelli di Ferrovienord e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. Nel periodo di tempo già indicato ilresterà chiuso, leche lo percorrono non saranno sospese ma saranno deviate su percorsi alternativi, in superficie, col risultato che per quelsalterà l’interscambio con le stazioni della metropolitana.