Milano Fashion Week 2025 Carla Bruni si trasforma in un’opera d’arte vivente

Le top model degli anni ’90 sempre più protagoniste della: dopo Naomi Campbell, èa conquistare le passerelle. L’ex première dame si èta inper Tod’s, catalizzando su di sé i flash dei fotografi. Il messaggio dello show? Celebrare il valore dell‘intelligenza artigianale, sempre più minacciata dal consumismo del fastin carne ed ossaè la regina indiscussa della. Proprio come trent’anni fa, la top model italo-francese ha incantato con la sua eleganza e la sua bellezza eterea lo show di Tod’s, che l’ha vista assumere le sembianze diin carne ed ossa. Avvolta in un abito realizzato con frammenti di pelle di recupero e con un gigantesco ago da cucito in mano,ha dato vita all’installazione firmata da Nelly Agassi, pensata per celebrare il valore dell‘intelligenza artigianale.