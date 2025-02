Sport.periodicodaily.com - Milan vs Lazio: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Una delle ultime occasioni da sfruttare per i rossoneri per avvicinare i biancocelesti in ottica Champions League.vssi giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna che sono costate carissimo visto l’ottava posizione a otto punti di distacco dalla Juventus quarta. La squadra di Conceicao deve provare a rialzarsi per evitare di sprofondare.I biancocelesti non vincono da due turni durante I quali hanno pareggiato contro Napoli e Venezia. In virtù di ciò la squadra di Baroni ha perso il quarto posto a beneficio della Juventus dalla quale distano due punti.