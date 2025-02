Calciomercato.it - Milan spazzato via, Conceicao è ai titoli di coda. Da Moncada al nuovo ds: la rivoluzione è totale

Le ultime sul futuro del club rossonero. La stagione del Diavolo, dopo il ko di ieri, appare ormai aidivia,è aidi. Daalds: la(LaPresse) – Calciomercato.itTutto è compiuto. Ilè statovia, raso al suolo. La sconfitta contro il Bologna certifica il disastro della gestione RedBird, con i proclami di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic evaporati. Del, capace di vincere lo Scudetto e di giocare la semifinale di Champions League, non è rimasto più nulla se non quei 3-4 giocatori sui quali far ricadere le colpe di questa stagione fallimentare.Il quarto posto è davvero lontano e a questa annata non resta, dunque, che mettere un punto. Giusto così iniziare a guardare a quella successiva: serve innanzitutto individuare i cocci buoni dai quali ripartire per provare a ricomporre il vaso.