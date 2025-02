Ilnapolista.it - Milan, contestazione sotto la sede della società: “Andatevene tutti: indegni”

Leggi su Ilnapolista.it

Sportmediaset segnala una duraladel. L’umore il giorno dopo il ko col Bologna è nero aello e in tutto l’ambiente rossonero. I tifosi hanno voluto far sentire la propria voce lasciatolauno striscione: ““.Leggi anche:, continua ladei tifosi: «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa»Dopo il ko con il Bologna il percorso verso la qualificazione in Champions si complica per la squadra di Conceiçao. Lo striscione che non ha bisogno di troppe interpretazioni è stato infatti espostola. Nel mirino dei tifosi rossoneri ci sono, c’è lain primis, ma anche allenatore e giocatori. Il clima resta piuttosto caldo. Dalineare poi, che non si trattaprimadei tifosi rossoneri contro il club.