Milan all’inferno e volano gli stracci | Dimettiti e sparisci

Bufera in casa rossonera dopo la sconfitta in rimonta contro il Bologna che vale l’addio alla prossima ChampionsLa sconfitta contro il Bologna sancisce l’addio delalla prossima Champions. A dodici giornate dalla fine del campionato, il distacco dal quarto posto – cioè dalla Juventus – è di ben 8 punti, coi rossoneri che hanno davanti altre tre squadre: la Fiorentina, lo stesso Bologna e la Lazio. Insomma dovrebbero crollarne quattro e l’undici di Sergio Conceicao conquistare una trentina di punti sui 36 a disposizione. Un miracolo o qualcosa di simile.gli: “” (LaPresse) – Calciomercato.itSui social sta venendo giù tutto, coi tifosi scagliatisi soprattutto contro la società. In tendenza l’hashtag #CardinaleOut, tanti commenti contro Conceicao, tantissimi quelli contro Zlatan Ibrahimovic.