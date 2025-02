Ilgiorno.it - Migrazione e lavoro, a Sondrio il ‘Progetto Senegal’ diventa un modello

– Lanon si ferma, l’Italia invecchia, le imprese cercano manodopera. Dopo quasi due anni di piccoli passi, di studio, di incontri e disul campo, iniziano ad arrivare i primi risultati concreti dell’idea nata dalla volontà di Anolf, Cisl, FNP e IAL Lombardia. Si tratta del progetto Senegal, un vero e proprio ponte tra bisogni e opportunità, tra persone e territori. Partendo da risorse proprie, i promotori hanno finanziato con l’appoggio di alcune aziende un primo ciclo formativo rivolto a 22 persone in Senegal, offrendo corsi di lingua italiana e laboratori sulle normative e sui canali di ingresso regolari. Con una serie di ingressi avviati e aziende già impegnate nelle assunzioni, il progetto sta dimostrando di poterre un. Per questo i promotori hanno scelto di ampliare il coinvolgimento ad alcuni “portatori d’interesse”: Provincia di, Camera di commercio, Confartigianatoe Cisl Lombardia hanno così partecipato a un viaggio in Senegal, avviando interlocuzioni strategiche con i rappresentanti di diversi Ministeri del Paese africano.