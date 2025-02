Formiche.net - Migranti, sicurezza e dossier Gaza. Meloni e Al-Sisi allineano l’agenda per l’IndoMed

La presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il capo di Stato egiziano, Abdel Fattah Al-, per discutere i principalidella cooperazione bilaterale. Al centro delle discussioni di ieri, temi chiave come le energie rinnovabili e l’agricoltura sostenibile nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, ma anche gli scambi culturali e l’immigrazione, ladella connettività e la geopolitica mediorientale. Sul tavolo anche la crisi prodotta dalla guerra tra Israele e Hamas e le sue implicazioni per la stabilità regionale.Il dialogo si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento del ruolo dell’Italia nell’Indo-Mediterraneo. Il governosta consolidando le relazioni con i principali attori dell’area, come dimostrano i recenti contatti di alto livello con India ed Emirati Arabi Uniti.