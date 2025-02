Microsoft opta per Teams e chiude Skype

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.45 "Ritireremoil 5 maggio 2025 per concentrarci su,il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione". Cosìannuncia la chiusura della storica piattaforma di comunicazione audio e video, nata nel 2003 e acquista danel 2011. "Il modo in cui comunichiamo si è evoluto notevolmente. Razionalizziamo le nostre offerte in modo da poterci adattare più facilmente alle esigenze dei clienti", spiega. Già 320 milioni di persone usanocome hub per lavoro di squadra.