Ilfattoquotidiano.it - Microsoft manda in pensione Skype: “Addio dal 5 maggio, ci concentriamo su Teams”

“Ci vediamosu”. Una frase che è stata un must di una generazione di studenti e lavoratori. Non potrà più essere utilizzata a breve.ha deciso di ritiraredal 5favorendo così l’uso di. Con un post ufficiale di Jeff Teper, presidente di365 Collaborative Apps e Platforms, l’azienda di Redmond comunica la chiusura della storica piattaforma di comunicazione audio e video nata nel 2003 e acquista danel 2011 per 8,5 miliardi di dollari.“Ritireremoil 52025 per concentrarci su, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione – ha scritto Teper – Il modo in cui comunichiamo si è evoluto notevolmente nel corso degli anni, razionalizziamo le nostre offerte in modo da poterci adattare più facilmente alle esigenze dei clienti”.