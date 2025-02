Lettera43.it - Microsoft chiude Skype? Utenti invitati a usare Teams

Leggi su Lettera43.it

Non è ancora ufficiale, mapotrebbe avere ormai i giorni contati., che ha acquistato il software nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, sembra intenzionata are il servizio e spingere glia utilizzare. L’indiscrezione arriva da XDA Developers, comunità di sviluppo software, che ha individuato un chiaro messaggio all’interno delle stringhe di codice nell’ultima versione su Windows: «A partire da maggio,non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e le chat su». Segue poi anche una nota in cui si afferma che diversihanno già scelto di passare all’altra app dell’azienda, in particolare alla versione Free della piattaforma inizialmente pensata per le aziende. Secondo alcuni insider, l’annuncio potrebbe apparire sull’applicazione entro alcune settimane, al fine di informare i clienti dell’imminente dismissione.