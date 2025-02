Lettera43.it - Microsoft chiude Skype: utenti invitati a usare Teams

Ora è ufficiale,ha i giorni contati., che ha acquistato il software nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, ha comunicato che lo ritirerà dal 5 maggio 2025 «per concentrarci su, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione». A scriverlo in un post è stato Jeff Teper, president365 Collaborative apps and platforms. Poche ore prima la notizia era stata anticipata da XDA Developers, comunità di sviluppo software, che aveva individuato un chiaro messaggio all’interno delle stringhe di codice nell’ultima versione su Windows: «A partire da maggio,non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e le chat su». Seguiva poi una nota in cui si affermava che diversiavevano già scelto di passare all’altra app dell’azienda, in particolare alla versione Free della piattaforma inizialmente pensata per le aziende.