Microsoft chiude Skype, quando scatta il lockdown

ràa maggio, pioniere delle chiamate via Internet nei primi anni 2000, ora superato dall'adozione diffusa di questa tecnologia e dall'emergere di altri servizi come Zoom. Ad annunciarlo èin un post pubblicato su 'X'. Fondata da imprenditori scandinavi,è stata acquistata nel 2011 dal colosso americano del software per 8,5 miliardi di dollari. «A partire da maggio 2025,non sarà più disponibile», ha annunciato il gruppo statunitense in un messaggio sul suo account X. «Nei prossimi giorni, puoi registrarti alla versione gratuita diTeams con il tuo accountper rimanere connesso alle tue conversazioni e ai tuoi contatti», ha affermato il gruppo. Lanciato online nel 2003, il servizio ha democratizzato il telefono tramite l'Internet Protocol (Ip), che consente di digitalizzare la voce, offrendo in particolare la possibilità di effettuare una chiamata tramite un computer.