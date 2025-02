Quotidiano.net - Microsoft chiude Skype nel 2025 per concentrarsi su Teams

Leggi su Quotidiano.net

"Ritireremoil 5 maggioper concentrarci su, il nostro moderno hub di comunicazione e collaborazione". Con un post ufficiale di Jeff Teper, President365 Collaborative Apps e Platforms, l'azienda di Redmond comunica la chiusura della storica piattaforma di comunicazione audio e video nata nel 2003 e acquista danel 2011 per 8,5 miliardi di dollari. "Il modo in cui comunichiamo si è evoluto notevolmente nel corso degli anni - aggiunge - razionalizziamo le nostre offerte in modo da poterci adattare più facilmente alle esigenze dei clienti". Nel periodo di transizione, la società darà la possibilità agli utenti di passare gratuitamente ausando le credenzialie, in caso di non migrazione, di esportare i propri dati incluse chat, contatti e cronologia delle chiamate.