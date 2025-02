Chiccheinformatiche.com - Microsoft chiude Skype, ecco quando: si concentrerà su Teams

ha annunciato che ritireràa partire dal 5 maggio 2025, concentrando i propri sforzi super gli utenti consumer., l’annuncio diGli attuali utilizzatori dipotranno migrare facilmente a, mantenendo intatti cronologia dei messaggi, chat di gruppo e contatti. Questa transizione segna la fine di un’era per, lanciato nel 2003 e acquisito danel 2011 per 8,5 miliardi di dollari.La decisione è motivata dal calo nell’uso della telefonia tradizionale e dalla crescente adozione di servizi VoIP più integrati.ha già incorporato molte funzionalità diinnegli ultimi anni, rendendo quest’ultimo la piattaforma principale per comunicazioni e collaborazioni.Durante un periodo di 60 giorni, sarà garantita l’interoperabilità traper facilitare la transizione degli utenti.