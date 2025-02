Quotidiano.net - Microsoft chiude Skype e punta tutto su Teams

Roma, 28 febbario 2025 – Era il 2003 quando due imprenditori svedesi, Niklas Zennström e Janus Friis, lanciavano, la piattaforma destinata a rivoluzionare il mondo delle comunicazioni. Per la prima volta, gli utenti potevano effettuare chiamate vocali e video via Internet senza costi proibitivi, un’innovazione che segnò l’inizio dell’era della comunicazione VoIP. Nel giro di pochi anni,divenne sinonimo di videochiamate online, scalando le classifiche delle app più utilizzate al mondo. Oggi tuttavia la parabola della piattaforma si avvia verso ai titoli di coda per fare spazio a nuovi strumenti., che nel 2011 ha acquisito il servizio per 8,5 miliardi di dollari, è pronta, infatti, a spegnere il server e invita gli utenti a migrare su, la piattaforma di comunicazione online particolarmente usata da gruppi di lavoro o di studio.