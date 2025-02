Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma e mio papà sono scappati dalla Cina, quello che faccio è per loro”: chi è Anna Zhang, la vincitrice di Masterchef

Il primo ad arrivare in finale e a sistemarsi comodamente in balconata è stato Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo): non un nome atteso, anzi uno dei concorrenti meno ‘gettonati’ come possibili finalisti di questa edizione di. Più prevedibili, invece, gli altri due componenti del podio: Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone eche alla fine è riuscita a vincere. Indubbiamente la cuoca migliore in questa edizione (che non ha brillato per talento ai fornelli),ha 32 anni, è nata a Milano ma è cresciuta a Venezia. A lei vanno 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di CuItaliana e il suo primo libro di ricette: “Pentole e zodiaco”, in uscita l’11 marzo (Baldini+Castoldi).