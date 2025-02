Ilrestodelcarlino.it - “Mia figlia in coma per un incidente, lascio il lavoro per starle vicino”

Cantiano (Pesaro Urbino), 28 febbraio 2025 – “Miadopo un graveè in, ricoverata in terapia intensiva a Perugia, lontano da casa mia – spiega da Cantiano il babbo Matteo Furiosi che ha lanciato un appello su GoFundMe a cui hanno risposto, in poche ore, centinaia di donatori –. In questo momento difficile, vorreiquotidianamente. È ovvio che per fare questo devo rinunciare al miodi chef libero professionista a partita Iva. Farei fatica a conciliare ilcon il poco tempo che ci danno per poterle fare visita e parlare con i medici”. L’appello del signor Furiosi ha subito commosso i cittadini. Spiega il padre di Ginevra, 23enne, protagonista di un bruttolo scorso 14 febbraio: “Il mioè la sola forma di sostentamento economico per il mio nucleo familiare, nonostante ciò mi sento di dover accantonare per ora l’amore per il mioe la cucina per un amore più grande, mia