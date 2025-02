Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti osservatore speciale. La pipa ’stempera’ la tensione

Massimoascolta lo sproloquio sotto il sole, da un angolo sgombro di Piazza Grande, tra la preda ringadora e il furgone dei tecnici che sorvegliano l’audio dei Pavironici. Il sindaco, impeccabile in un cappotto scuro che ha l’aria di essere leggero – ma il pomeriggio quasi primaverile lo consente – è attorniato dai collaboratori più stretti, tutti con il cellulare in mano. Lui no, però ha un altro strumento strategico: la. Scelta azzeccata, considerando il debutto che causa sempre un po’ di apprensione. E la, appunto, serve a stemperarla. Cosa diranno mai, queste maschere senza peli sulla lingua che ascolta per la prima volta da sindaco? E infatti Sandrone attacca raccontando che l’hanno appena borseggiato in stazione. Ci siamo, ecco la questione sicurezza. Difficile capire cosa pensi sul serio il sindaco: sorride spesso, lievemente, e non si guarda troppo intorno per non perdere il filo del discorso, anche se è sempre pronto a brevi chiacchiere con i cittadini che si avvicinano.