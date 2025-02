Ilgiorno.it - Metropolitana M5 a Monza, avanti tutta: anche la Regione con i sindaci. E ora si punta dritti a Roma

– Si andrà tutti uniti aper chiedere che il progetto sul prolungamento dellaM5 non subisca divisioni in lotti dei lavori o tagli delle fermate. Questo l’esito dell’atteso incontro di ieri a Palazzo Marino a Milano tra i quattrodei Comuni coinvolti dalla tratta – Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e–, a cui ha partecipatoLombardia con l’assessora alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. Sì, perchéora si associa ai quattro primi cittadini per vedere se la carta del lotto unico con tutte le 11 fermate di prolungamento previste sia ancora giocabile. Se quei 589 milioni di extracosti calcolati da Milano un paio di settimane fa per la realizzazione dell’opera – da aggiungersi al miliardo e 296milioni già impegnati – siano davvero così impossibili da recuperare, una volta che 300 di questi sono già stati richiesti come impegno al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con un ordine del giorno parlamentare approvato a fine dicembre.