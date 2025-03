Rss.app - Meteo: weekend ancora perturbato, ma da inizio settimana netto miglioramento ovunque

Nella giornata di sabato 1 marzo l’alta pressione europea si rafforza, con un massimo di 1035 hPa in estensione in senso latitudinale fra UK e Germania. Nel Mediterraneo però si risente dell’influenza di una depressione che si collocherà sul nord Africa, e che porterà aria umida e anche perturbata non solo al sud e isole,