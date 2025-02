Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-02-2025 ore 06:15

venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord fino cieli coperti con deboli precipitazioni tra Liguria ed emilia-gna al pomeriggio a te se deboli precipitazioni sparse nevose sull'arco Alpino del 1400 1500 m in serata ti rinnovano condizioni di tempo instabile ancora precipitazioni a carattere Nevoso sulle Alpi dai 1300 m fenomeni anche sull'Emiliagna nella notte al centro nuvolosità compatta al mattino su tutti i settori con deboli piovaschi sulle regioni tirreniche al pomeriggio fenomeni sparsi su tutti i settori ma sempre di debole intensità in serata fenomeni che persistono sulla Toscana localmente anche a carattere temporalesco peggiora nuovamente nella notte con neve in Appennino dai 1600 metri a sud Al mattino deboli piogge tra Campania e Basilicata degli abilità altrove al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata cieli coperti ovunque con isolate piogge tra campagna e Sardegna stabilimento massimi Generalmente stazionari le previsioni del tempo sono ancora del centroitaliano