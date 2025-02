Tvzap.it - Meteo, arriva la primavera in Italia: segnatevi questa data

Leggi su Tvzap.it

Dopo il colpo di coda dell’inverno, con temporali e nevicate che si prolungheranno anche nel weekend, nel nostro paese arriverà la stagione primaverile. Gli esperti hanno già indicato una. L’anticiclone passerà sull’Europa, portando un aumento delle temperature. (Continua.)Leggi anche: Loretta Goggi, l’annuncio improvviso spiazza tutti: la decisione è drasticaLeggi anche: Giuliacci, il terribile avvertimento aglini: cosa sta per accadere, sta perre laIl weekend insarà segnato ancora da temporali e nevicate. Si tratta del colpo di coda dell’inverno, che sta per salutarci definitivamente. A partire dalla settimana prossima, come rivelano gli esperti delle previsioni, nel nostro paesela. Irologi hanno già indicato una