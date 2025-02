Ilnapolista.it - Messi: «Al Psg non ero felice, avevo difficoltà ad adattarmi agli allenamenti, alle partite, alla vita quotidiana»

Lionelha rilasciato un’intervista a Apple Music in cui parla della sua esperienza negli States e anche della suo passato non proprio roseo al Psg. L’otto volte vincitore del Pallone d’Oro sulla suadice:«Mi piace il posto in cui mi trovo, quello che faccio, il mionamento quotidiano, le, i miei amici, la mia famiglia. Sinceramente, sonodi vivere giorno per giorno, non ho mai pensato molto al futuro».: «Il mio unico sogno era diventare un professionista»Il campione del mondo 2022 ha poi parlato dei suoi inizi e dei suoi sogni nel calcio.«Non avrei mai immaginato di vivere quello che ho vissuto e di avere la carriera che ho avuto. Non l’ho mai pensato, non l’ho mai immaginato. Il mio unico obiettivo e il mio unico sogno era diventare un professionista, giocare a calcio fin da piccolo».